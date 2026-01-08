A morte do segundo gêmeo siamês nascido nesta semana foi confirmada na madrugada desta quinta-feira (8), encerrando um caso considerado de extrema complexidade médica. O recém-nascido não resistiu após evoluir com complicações graves, mesmo depois de uma cirurgia de separação realizada em caráter emergencial, procedimento que havia sido antecipado após o falecimento do irmão.

O caso ocorreu em Goiânia, onde os bebês, naturais de Mato Grosso, nasceram unidos pela região do quadril em uma unidade da rede pública estadual de saúde. O parto aconteceu na terça-feira (6) e, logo após o nascimento, os dois foram encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional especializada.