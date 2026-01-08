Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo nesta quinta-feira (8), em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação ocorreu em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro e teve como objetivo combater o avanço de organizações criminosas na região.
Batizada de Operação Linha de Contenção, a ofensiva foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião, com participação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, da Delegacia de Polícia de Ubatuba e do 20º Batalhão da Polícia Militar de Caraguatatuba, além de equipes do BAEP e do Canil do BAEP.
Segundo a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após investigações de inteligência indicarem a atuação de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro, que estaria utilizando a geografia isolada da região e o intenso fluxo turístico para esconder armas e drogas.
As apurações também apontaram que a disputa territorial pelo controle do tráfico, com apoio interestadual, estaria relacionada a recentes episódios de violência e homicídios registrados na região, o que motivou uma intervenção estratégica das forças de segurança.
Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Três suspeitos foram presos em flagrante. Com eles, os policiais apreenderam cerca de 2,5 quilos de entorpecentes, parte já embalada para venda, um revólver calibre .38, duas espingardas, 75 munições de diversos calibres, sete celulares, um veículo e R$ 3.155 em dinheiro, além de materiais usados no tráfico.
Os presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos no esquema criminoso.