Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo nesta quinta-feira (8), em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação ocorreu em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro e teve como objetivo combater o avanço de organizações criminosas na região.

Batizada de Operação Linha de Contenção, a ofensiva foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião, com participação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, da Delegacia de Polícia de Ubatuba e do 20º Batalhão da Polícia Militar de Caraguatatuba, além de equipes do BAEP e do Canil do BAEP.