Após um ano e cinco meses de paralisação da obra, a Prefeitura de Taubaté decidiu fazer a rescisão do contrato para recuperação do viaduto Charles Schnneider, mais conhecido como viaduto da CTI, que fica na região central.

O termo de rescisão amigável do contrato entre a Prefeitura e a empresa Jatobeton foi publicado nessa quinta-feira (8) no diário oficial do município.