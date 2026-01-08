Após um ano e cinco meses de paralisação da obra, a Prefeitura de Taubaté decidiu fazer a rescisão do contrato para recuperação do viaduto Charles Schnneider, mais conhecido como viaduto da CTI, que fica na região central.
O termo de rescisão amigável do contrato entre a Prefeitura e a empresa Jatobeton foi publicado nessa quinta-feira (8) no diário oficial do município.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura não havia se manifestado sobre a rescisão do contrato até a publicação do texto. O espaço segue aberto. A Prefeitura também não havia informado que serviços chegaram a ser feitos no viaduto e que serviços deixaram de ser feitos.
Paralisação.
A obra foi paralisada em 9 de agosto de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), quando estava com 33,74% de execução. Na ocasião, a Prefeitura alegou que o serviço seria suspenso devido ao atraso no repasse de R$ 450 mil por parte do governo estadual.
Em março de 2025, após o repasse do governo estadual ser regularizado, a Prefeitura - já administrada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) - se reuniu com representantes da Jatobeton para debater a retomada da obra, mas a empresa solicitou um acréscimo de 47% no valor do contrato para compensar as despesas oriundas da suspensão.
A obra, que teve início em maio de 2024, iria custar inicialmente R$ 2,643 milhões, sendo R$ 1,5 milhão do governo estadual e R$ 1,143 milhão do município. Com o reajuste de 47%, o custo total passaria para R$ 3,885 milhões, um acréscimo de R$ 1,242 milhão. Como a Prefeitura não atendeu o pedido de reajuste feito em março passado, a obra continuou paralisada.