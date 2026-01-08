Guarda-vidas temporários e banhistas entraram em luta corporal na Praia Grande, em Ubatuba, no final da manhã desta quinta-feira (8), por volta das 11h30. O desentendimento evoluiu para briga e necessitou de intervenção da Polícia Militar.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a ocorrência envolveu guarda-vidas temporários, frequentadores da praia e policiais militares, durante ações da Operação Verão.