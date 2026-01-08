Guarda-vidas temporários e banhistas entraram em luta corporal na Praia Grande, em Ubatuba, no final da manhã desta quinta-feira (8), por volta das 11h30. O desentendimento evoluiu para briga e necessitou de intervenção da Polícia Militar.
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a ocorrência envolveu guarda-vidas temporários, frequentadores da praia e policiais militares, durante ações da Operação Verão.
Segundo as informações apuradas, uma mulher, que estava na companhia de um homem, solicitou apoio relatando que seu filho encontrava-se momentaneamente desaparecido na praia.
No momento do contato, o guarda-vidas temporário realizava atendimento a uma ocorrência de emergência no mar, circunstância que gerou insatisfação por parte da mulher solicitante, a qual passou a hostilizar verbalmente o profissional, ocasionando exaltação entre as partes.
Em seguida, houve novo desentendimento entre as partes, o qual evoluiu para luta corporal, envolvendo guarda-vidas temporários e acompanhantes da mulher que havia solicitado ajuda.
Diante da situação, os policiais militares intervieram prontamente para separar os envolvidos, restabelecer a ordem e conter as partes no local, visando preservar a integridade física de todos.
Conforme registrado pela equipe policial, não foi possível identificar, naquele momento, quem deu início às agressões, uma vez que os policiais chegaram ao local quando as partes já se encontravam em confronto.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial e permanece em andamento para apuração pela Delegacia de Polícia de Ubatuba.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo informa que acompanha o caso e colabora com as autoridades responsáveis, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a preservação de vidas.