OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE

ATENÇÃO: Van e caminhão colidem na rodovia SP-50, no Vale; VEJA

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Utilitário envolvido no acidente na SP-050
Utilitário envolvido no acidente na SP-050

Um caminhão e um veículo utilitário (van) colidiram na rodovia Monteiro Lobato (SP- 050), na tarde desta quinta-feira (8).

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente aconteceu por volta de 15h15, na altura do km 117,8 da SP-050, sentido norte (Campos do Jordão) e sul (São José dos Campos), no município de Monteiro Lobato.

Há interdição total da rodovia, sem opção de desvio de tráfego ou registro de congestionamento – a ocorrência segue em andamento.

Um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER foi enviado ao local para prestar assistência. Não foram divulgadas informações sobre feridos.

