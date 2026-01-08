Um caminhão e um veículo utilitário (van) colidiram na rodovia Monteiro Lobato (SP- 050), na tarde desta quinta-feira (8).

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente aconteceu por volta de 15h15, na altura do km 117,8 da SP-050, sentido norte (Campos do Jordão) e sul (São José dos Campos), no município de Monteiro Lobato.