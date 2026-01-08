Heloísa de Carvalho Martin Arribas, filha do escritor Olavo de Carvalho, foi encontrada morta dentro de casa, na noite desta quarta-feira (7), em Atibaia, no interior de São Paulo. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades.
Heloísa tinha 56 anos e foi encontrada sem vida por um amigo, deitada na cama de sua residência. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte.
A polícia foi acionada e o caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do óbito. Não foram divulgados indícios de violência, nem detalhes sobre o estado do corpo no momento em que foi localizado.
Um dia antes de morrer, Heloísa teria dado entrada em um hospital da região com suspeita de intoxicação por medicamentos, mas recebeu alta médica após atendimento. A relação entre o atendimento hospitalar e a morte ainda não foi confirmada.
A morte foi comunicada publicamente por Davi de Carvalho, um dos irmãos de Heloísa, por meio de uma publicação nas redes sociais. Apesar das divergências familiares, ele pediu orações.
“Minha irmã, Heloísa, morreu. Pode parecer contraditório, considerando todas as desavenças que havia entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir que quem puder faça uma oração por sua alma”, escreveu.
Em outro trecho, Davi afirmou que não pretende tratar do assunto publicamente. “Independentemente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração”, completou.
Nos últimos anos, Heloísa se tornou conhecida por posições políticas opostas às do pai, tendo militado à esquerda e sido crítica aberta do bolsonarismo. No último dia 4 de janeiro, ela publicou uma mensagem em sua conta na rede X (antigo Twitter) que voltou a circular após a confirmação da morte.
Olavo de Carvalho, pai de Heloísa, morreu em 2022, aos 74 anos, nos Estados Unidos.
O corpo de Heloísa foi encaminhado para os procedimentos legais, e a causa da morte deverá ser esclarecida após exames periciais.