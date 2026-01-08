Heloísa de Carvalho Martin Arribas, filha do escritor Olavo de Carvalho, foi encontrada morta dentro de casa, na noite desta quarta-feira (7), em Atibaia, no interior de São Paulo. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades.

Heloísa tinha 56 anos e foi encontrada sem vida por um amigo, deitada na cama de sua residência. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte.