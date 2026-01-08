08 de janeiro de 2026
ACIDENTE

URGENTE: Carro cai sobre telhado de centro de saúde de Caçapava

Caçapava
Um carro caiu sobre o telhado do centro de saúde Dr. Odilon de Souza Miranda, conhecido como ‘Postão’, em Caçapava. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (8).

A Prefeitura de Caçapava informou que um casal estava dentro do veículo, ambos com cerca de 60 anos. O homem diria o carro no momento do acidente. Quando o socorro chegou, as vítimas estavam conscientes, orientadas e sem ferimentos aparentes. O casal foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da GCM (Guarda Civil Municipal), do setor de Trânsito e do Samu foram acionadas para o local do acidente, cuja causa será investigada.

