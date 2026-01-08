Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após envenenar a marmita dos pais com chumbinho depois de ter o namoro desaprovado pela família. O caso ocorreu em Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, e é investigado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
De acordo com a Polícia Militar, a adolescente confessou ter colocado veneno na comida dos pais após uma discussão familiar ocorrida na noite anterior. Além deles, a jovem também contaminou a marmita de um primo, de 36 anos, que mora na mesma residência.
Segundo o major Renato Geraldo da Silva, em entrevista ao portal Metrópoles, o desentendimento teve início porque os pais não aprovavam o relacionamento da filha. Ainda conforme o policial, a adolescente relatou que saiu de casa sem autorização, o que agravou o conflito familiar.
“Ela afirmou que o frasco de chumbinho já estava na residência e mencionou a discussão que ocorreu durante a madrugada”, explicou o major.
Na manhã seguinte, o primo foi o primeiro a notar que havia algo estranho na refeição. Ele percebeu alteração na consistência da comida e a presença de pequenos pontos pretos na marmita. Diante da suspeita, avisou os tios, que interromperam imediatamente a alimentação.
O homem chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde, onde passou por lavagem estomacal. Apesar do susto, nenhum dos familiares apresentou sintomas graves de intoxicação.
A adolescente foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes. O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio e segue sob acompanhamento da Polícia Civil.