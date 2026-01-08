Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após envenenar a marmita dos pais com chumbinho depois de ter o namoro desaprovado pela família. O caso ocorreu em Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, e é investigado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente confessou ter colocado veneno na comida dos pais após uma discussão familiar ocorrida na noite anterior. Além deles, a jovem também contaminou a marmita de um primo, de 36 anos, que mora na mesma residência.