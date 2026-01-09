Fundador da Embraer, a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, Ozires Silvas completa 95 anos nesta quinta-feira (8) e ganha homenagem da companhia que ajudou a criar.

Em postagem nas redes sociais, a Embraer celebrou o aniversário do ex- presidente e cofundador da empresa, além de engenheiro aeronáutico e coronel da reserva da FAB (Força Aérea Brasileira).