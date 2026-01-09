Fundador da Embraer, a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, Ozires Silvas completa 95 anos nesta quinta-feira (8) e ganha homenagem da companhia que ajudou a criar.
Em postagem nas redes sociais, a Embraer celebrou o aniversário do ex- presidente e cofundador da empresa, além de engenheiro aeronáutico e coronel da reserva da FAB (Força Aérea Brasileira).
“Feliz aniversário, Ozires Silva! Hoje, celebramos o 95º aniversário de um verdadeiro pioneiro da indústria aeroespacial brasileira e líder do grupo de visionários que fundou a Embraer”, diz a publicação da empresa, que vem seguida de um vídeo em homenagem ao pioneiro.
“Ozires ousou sonhar grande e superou barreiras para fazer do Brasil uma referência no setor aeroespacial mundial. Agradecemos por continuar nos inspirando a construir o futuro da mobilidade aérea. Saiba mais sobre sua trajetória e a história da Embraer”, completou a fabricante.
Também o CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou a importância de Ozires Silva para a companhia.
“Parabéns ao engenheiro Ozires Silva! Somos inspirados todos os dias pela sua visão empreendedora e seu espírito inovador”, disse ele.
Carreira
Por onde passou e até hoje, Ozires é reconhecido como líder nato e uma pessoa inspiradora. Uma das frases marcantes dele é: “Você não sabe se vai dar certo. Mas fazer o novo, investir na inovação, é que faz completamente a diferença”.
Além do legado corporativo e de conhecimento, outra herança de Ozires é voltada para a valorização da educação. Por acreditar que a educação transforma vidas, Ozires é responsável pela fundação do Invoz, associação que tem como pilares a cultura aeronáutica, a educação, o empreendedorismo e a inovação.
Ozires Silva nasceu em Bauru, em 8 de janeiro de 1931. É oficial da Aeronáutica e engenheiro formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).
Destaca-se por sua contribuição no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, como também liderou a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante. Recebeu diversas condecorações internacionais (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda e Suécia). Publicou cinco livros e, no final de 2011, teve sua biografia publicada, intitulada ‘Um Líder da Inovação – Biografia do Criador da Embraer’, escrita por Decio Fischetti.
Também liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer (1970-1986) e desempenhou um papel importante na condução do processo de privatização da empresa (1991-1994). Foi presidente da Petrobras (1986-1989) e da Varig (2000-2003). Assumiu o Ministério da Infraestrutura (1990-1991). Criou ainda a empresa Pele Nova Biotecnologia (2003).