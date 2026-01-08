Recadastramento

Terá início na próxima segunda-feira (12), em Taubaté, o recadastramento no programa habitacional do município, que tem 8,2 mil pessoas inscritas.

Online

"O cadastro é uma exigência do Ministério das Cidades e deve ser realizado de forma online pelo site da Prefeitura, sendo pré-requisito para participar da seleção em futuros empreendimentos, classificados como de interesse social, no município", explicou o município. Mesmo as famílias já inscritas deverão fazer o cadastro no novo sistema.