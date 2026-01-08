Em assembleia realizada por volta das 16h desta quinta-feira (8), os trabalhadores da empresa de ônibus Saens Peña aprovaram o encerramento da paralisação da categoria. A companhia é uma das três concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo em São José dos Campos.

Sem pagamento dos salários de dezembro, motoristas e cobradores da empresa decidiram paralisar a operação a partir das 4h desta quinta, afetando mais de 60 mil usuários na cidade.