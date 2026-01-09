A RMVale terá um fim de semana marcado pelo predomínio do sol, calor e tempo firme na maior parte das cidades, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem elevadas, com máximas acima dos 30 °C em vários municípios, e baixo risco de chuva, exceção feita ao Litoral Norte, onde há chance de precipitação isolada no sábado.
No Vale do Paraíba, o cenário será típico de verão: manhãs ensolaradas, aumento de nuvens à tarde e noites de tempo aberto, garantindo boas condições para atividades ao ar livre. Já nas áreas de serra, como Campos do Jordão, o destaque fica para o nevoeiro nas primeiras horas do dia, seguido de sol e elevação gradual das temperaturas.
No Litoral Norte, o sábado ainda pode ter chuva passageira, mas o domingo promete tempo firme e calor intenso, com máximas chegando a 34 °C. Confira abaixo a previsão detalhada por cidade, de acordo com o Climatempo.
????? São José dos Campos
Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol com aumento de nuvens à tarde, sem chuva.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol o dia todo, céu limpo e noite de tempo aberto.
????? Taubaté
Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol com algumas nuvens, sem chuva.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol o dia todo e noite sem nuvens.
????? Guaratinguetá
Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol com poucas nuvens à tarde e noite estrelada.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol o dia todo, tempo firme à noite.
????? Caraguatatuba
Sábado: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia; à noite o tempo fica firme.
Domingo: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Sol o dia todo, céu limpo e noite aberta.
????? Campos do Jordão
Sábado: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Sol com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens à tarde.
Domingo: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Sol o dia todo, com noite de tempo firme.