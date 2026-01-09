09 de janeiro de 2026
CLIMA

Qual a previsão do tempo para a Taubaté no fim de semana? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
RMVale terá um fim de semana marcado pelo predomínio do sol, calor e tempo firme na maior parte das cidades, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem elevadas, com máximas acima dos 30 °C em vários municípios, e baixo risco de chuva, exceção feita ao Litoral Norte, onde há chance de precipitação isolada no sábado.

No Vale do Paraíba, o cenário será típico de verão: manhãs ensolaradas, aumento de nuvens à tarde e noites de tempo aberto, garantindo boas condições para atividades ao ar livre. Já nas áreas de serra, como Campos do Jordão, o destaque fica para o nevoeiro nas primeiras horas do dia, seguido de sol e elevação gradual das temperaturas.

No Litoral Norte, o sábado ainda pode ter chuva passageira, mas o domingo promete tempo firme e calor intenso, com máximas chegando a 34 °C. Confira abaixo a previsão detalhada por cidade, de acordo com o Climatempo.

????? São José dos Campos

Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol com aumento de nuvens à tarde, sem chuva.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol o dia todo, céu limpo e noite de tempo aberto.

????? Taubaté

Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol com algumas nuvens, sem chuva.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Sol o dia todo e noite sem nuvens.

????? Guaratinguetá

Sábado: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol com poucas nuvens à tarde e noite estrelada.
Domingo: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Sol o dia todo, tempo firme à noite.

????? Caraguatatuba

Sábado: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia; à noite o tempo fica firme.
Domingo: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Sol o dia todo, céu limpo e noite aberta.

????? Campos do Jordão

Sábado: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Sol com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens à tarde.
Domingo: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Sol o dia todo, com noite de tempo firme.

