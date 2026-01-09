A RMVale terá um fim de semana marcado pelo predomínio do sol, calor e tempo firme na maior parte das cidades, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem elevadas, com máximas acima dos 30 °C em vários municípios, e baixo risco de chuva, exceção feita ao Litoral Norte, onde há chance de precipitação isolada no sábado.

No Vale do Paraíba, o cenário será típico de verão: manhãs ensolaradas, aumento de nuvens à tarde e noites de tempo aberto, garantindo boas condições para atividades ao ar livre. Já nas áreas de serra, como Campos do Jordão, o destaque fica para o nevoeiro nas primeiras horas do dia, seguido de sol e elevação gradual das temperaturas.