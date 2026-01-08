Uma mulher foi presa na madrugada desta quinta-feira (8) após invadir um bar, morder uma vítima e furtar produtos na zona norte de São José dos Campos. O crime ocorreu por volta de 1h40, na Rua Jaguari, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM-I foram acionados pelo Copom para atender a uma ocorrência de roubo em andamento. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais visualizaram a suspeita em fuga, sendo apontada por populares como autora do crime.