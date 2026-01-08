Uma mulher foi presa na madrugada desta quinta-feira (8) após invadir um bar, morder uma vítima e furtar produtos na zona norte de São José dos Campos. O crime ocorreu por volta de 1h40, na Rua Jaguari, e mobilizou equipes da Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM-I foram acionados pelo Copom para atender a uma ocorrência de roubo em andamento. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais visualizaram a suspeita em fuga, sendo apontada por populares como autora do crime.
A mulher foi abordada nas proximidades e, durante a abordagem, confessou que invadiu o bar e subtraiu produtos do interior do estabelecimento.
Em contato com o filho do proprietário do comércio, a polícia foi informada de que a suspeita pulou para dentro do bar e, ao ser contida, mordeu o dedo da vítima, causando uma lesão leve.
Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram recuperados e o caso foi registrado como roubo.
A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do crime e se a suspeita possui antecedentes criminais.