Todo verão, milhões de turistas cruzam as estradas que levam do interior paulista até o Litoral Norte de São Paulo, em busca de praias paradisíacas, natureza exuberante e, claro, experiências gastronômicas que combinam com o ritmo de férias. Da capital paulista até o sul do Rio de Janeiro, a costa que inclui Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Paraty (RJ) não entrega apenas sol e mar — entrega uma cultura culinária viva e diversificada, que vai dos sabores caiçaras às interpretações contemporâneas de frutos do mar e cozinha internacional.
Tradicionalmente, a gastronomia dessas regiões valoriza ingredientes frescos do mar e da Mata Atlântica — peixe, camarão, lulas, além de receitas caiçaras como o famoso “azul-marinho”, preparado com peixe, banana verde e pirão. Ao mesmo tempo, o litoral se reinventa com eventos, festivais e restaurantes que apostam em técnicas modernas, atraindo chefs e apreciadores da boa mesa.
Caraguatatuba – sabores variados com toque praiano
Em Caraguatatuba, a gastronomia se espalha por restaurantes e bares que se tornaram paradas obrigatórias depois de um dia de sol na Praia Martim de Sá ou Massaguaçu. Algumas referências para quem quer unir clima praiano e boa comida:
- Ostra & Ouriço – destaque em frutos do mar e culinária praiana, com atmosfera descontraída.
- Mar&Brasa – cardápio caprichado com grelhados e pratos à base de peixe fresco.
- Marujo – gastrobar com proposta contemporânea, ideal para almoço ou jantar.
- Villa Gourmet – cozinha diversificada em ambiente acolhedor, perfeita para um jantar pós-praia.
Caraguatatuba também oferece opções que vão de churrascarias e steakhouses até restaurantes caiçaras tradicionais e pizzarias consagradas, mostrando a pluralidade do destino quando o assunto é gastronomia.
São Sebastião – tradição caiçara e alta cozinha à beira-mar
Seguindo pela Rodovia Rio-Santos, São Sebastião combina praias exuberantes com uma culinária fortemente ligada ao mar. De Boiçucanga a Camburí, a cidade equilibra receitas tradicionais e ambientes sofisticados:
- Manacá Restaurante – alta gastronomia com foco em frutos do mar.
- Família Restaurante – clássico local conhecido pelo peixe fresco e receitas típicas.
- Sebasthiana Beach Bar & Restaurante – opção à beira-mar, ideal para almoços descontraídos.
- Taranto Pomodoro – restaurante italiano charmoso no centro histórico.
Outros destaques incluem casas que apostam na criatividade e na técnica, refletindo a riqueza cultural e gastronômica da região.
Ilhabela – a ilha dos sabores autênticos
Ilhabela une praias de águas cristalinas e uma gastronomia que valoriza o frescor e a simplicidade bem-executada. A cozinha local transita entre o tradicional caiçara e criações contemporâneas, com muitos restaurantes oferecendo vista para o mar.
- Pimenta de Cheiro Ilhabela – referência em frutos do mar e pratos que exaltam ingredientes locais.
A experiência gastronômica na ilha vai além do prato: o ambiente, o pôr do sol e o clima acolhedor transformam cada refeição em parte essencial da viagem.
Ubatuba – diversidade gastronômica com foco no mar
Ubatuba se destaca pela variedade. A cidade oferece desde restaurantes tradicionais até propostas mais modernas, sempre com o mar como protagonista:
- O Rei do Peixe – clássico quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar.
- Jundu Restaurante Lounge Bar – ambiente descontraído, ideal para refeições sem pressa.
- Raízes Restaurante e Pizzaria – opções variadas em um espaço acolhedor.
- Terra Papagalli – experiência gastronômica refinada na cidade.
Além disso, Ubatuba abriga restaurantes que misturam culinária brasileira e internacional, mostrando que o destino vai muito além das praias.
Paraty (RJ) – história colonial e alta gastronomia à beira da baía
Descendo pela costa até o sul do Rio de Janeiro, Paraty apresenta um cenário colonial único, onde a gastronomia dialoga com sua herança cultural. As ruas de pedra do centro histórico concentram restaurantes que misturam tradição e sofisticação:
- Arte e Sabor – cozinha criativa com foco em sabores brasileiros.
- Banana da Terra – referência gastronômica no coração do centro histórico.
- Oui Paraty – toque francês em um menu refinado.
- Thai Paraty – proposta internacional com alta gastronomia.
- Caminho do Ouro e Quintal Verde – opções versáteis para explorar após os passeios culturais.
Paraty transforma cada refeição em extensão natural da experiência turística, unindo história, arte e sabores marcantes.
Seja no movimento de Caraguatatuba, no charme de São Sebastião, na atmosfera única de Ilhabela, na diversidade de Ubatuba ou no cenário histórico de Paraty, o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro é um convite permanente para comer bem. Aqui, o sol e o mar são apenas o começo. A verdadeira viagem se completa à mesa, onde sabores locais, ingredientes frescos e boas histórias fazem da gastronomia uma das grandes protagonistas do verão.