Todo verão, milhões de turistas cruzam as estradas que levam do interior paulista até o Litoral Norte de São Paulo, em busca de praias paradisíacas, natureza exuberante e, claro, experiências gastronômicas que combinam com o ritmo de férias. Da capital paulista até o sul do Rio de Janeiro, a costa que inclui Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Paraty (RJ) não entrega apenas sol e mar — entrega uma cultura culinária viva e diversificada, que vai dos sabores caiçaras às interpretações contemporâneas de frutos do mar e cozinha internacional.

Tradicionalmente, a gastronomia dessas regiões valoriza ingredientes frescos do mar e da Mata Atlântica — peixe, camarão, lulas, além de receitas caiçaras como o famoso “azul-marinho”, preparado com peixe, banana verde e pirão. Ao mesmo tempo, o litoral se reinventa com eventos, festivais e restaurantes que apostam em técnicas modernas, atraindo chefs e apreciadores da boa mesa.