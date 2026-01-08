Sem previsão para o término da paralisação de funcionários da empresa de ônibus Saens Peña, a Prefeitura de São José dos Campos informou que fez remanejamento de frota das empresas Maringá e Joseense para atender linhas com maior demanda e reduzir os prejuízos no horário de pico da tarde e da noite. A medida também está sendo adotada ao longo desta quinta-feira (8).

Segundo a Prefeitura, o remanejamento tira parte da frota de rotas menos carregadas e reforça, de forma emergencial, as linhas mais procuradas no fim da tarde e início da noite. A medida ocorre enquanto os ônibus da Saens Peña seguem parados na garagem da empresa, na zona norte.