Sem previsão para o término da paralisação de funcionários da empresa de ônibus Saens Peña, a Prefeitura de São José dos Campos informou que fez remanejamento de frota das empresas Maringá e Joseense para atender linhas com maior demanda e reduzir os prejuízos no horário de pico da tarde e da noite. A medida também está sendo adotada ao longo desta quinta-feira (8).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Prefeitura, o remanejamento tira parte da frota de rotas menos carregadas e reforça, de forma emergencial, as linhas mais procuradas no fim da tarde e início da noite. A medida ocorre enquanto os ônibus da Saens Peña seguem parados na garagem da empresa, na zona norte.
A paralisação desta quinta-feira (8) foi motivada por reclamações de salários não pagos. Em nota, a Prefeitura afirmou que a empresa se comprometeu a efetuar o pagamento ainda pela manhã, o que não havia sido confirmado até o início da tarde, por volta de 15h, segundo apuração da reportagem.
No site da Prefeitura há documento com a divisão de linhas do sistema: São José dos Campos tem 103 linhas em operação e 34 pertencem ao lote operado pela Saens Peña. A empresa atende principalmente regiões com forte demanda, como a zona norte e corredores de deslocamento para o Centro. A paralisação pode afetar mais de 60 mil pessoas.
Sem previsão para fim de paralisação da Saens Peña, o plano do município é reduzir o “vazio” de ônibus em linhas lotadas no pico da tarde e noite, ainda que o remanejamento não cubra integralmente a operação da empresa paralisada.
O prefeito Anderson Farias (PSD) criticou o sindicato e chamou a entidade de “danosa”, dizendo ver viés político no movimento. A fala foi feita em entrevista à rádio Onda FM.