RECUPERAÇÃO

Carro furtado em Jacareí é flagrado em SJC e recuperado pela GCM

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
PMSJC
Veículo furtado em Jacareí trafegando pelas ruas de São José antes de ser recuperado
Veículo furtado em Jacareí trafegando pelas ruas de São José antes de ser recuperado

Com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos, guardas civis municipais recuperaram, nesta quinta-feira (8), um carro que havia sido furtado em Jacareí.

Após o monitoramento em tempo real do CSI mostrar que o veículo passou pelos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), os agentes foram avisados e iniciaram o patrulhamento na região sudeste.

Ao serem informados de que a última imagem captada pelas câmeras mostrava o veículo trafegando em uma rua do Jardim Uirá, na região sudeste, os guardas foram até o local e o localizaram. O carro estava com a placa trocada, mas os agentes encontraram a placa original.

O veículo foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será posteriormente devolvido ao proprietário.

Ninguém foi preso. A Polícia está investigando o caso e realizando diligências para deter o suspeito do furto.

“A recuperação do carro furtado em Jacareí também reforçou a importância do CSI, que é o coração tecnológico do São José Unida, para o combate à criminalidade em São José e nas cidades vizinhas. Desde sua implantação em 2021, foram detidos 1.745 suspeitos, recuperados 831 veículos e atendidas 3.770 ocorrências”, disse a Prefeitura.

Segundo o governo, o sistema opera 24 horas por dia com 1.186 câmeras inteligentes, com tecnologia de ponta e reconhecimento facial, espalhadas por todas as regiões de São José. Este número será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão, que está  em andamento.

No caso específico da ação da GCM nesta quinta, foram fundamentais os portais eletrônicos com OCR, que fazem a leitura de mais de 3 milhões de placas de veículos por dia.

