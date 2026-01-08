Com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos, guardas civis municipais recuperaram, nesta quinta-feira (8), um carro que havia sido furtado em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após o monitoramento em tempo real do CSI mostrar que o veículo passou pelos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), os agentes foram avisados e iniciaram o patrulhamento na região sudeste.