Com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos, guardas civis municipais recuperaram, nesta quinta-feira (8), um carro que havia sido furtado em Jacareí.
Após o monitoramento em tempo real do CSI mostrar que o veículo passou pelos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), os agentes foram avisados e iniciaram o patrulhamento na região sudeste.
Ao serem informados de que a última imagem captada pelas câmeras mostrava o veículo trafegando em uma rua do Jardim Uirá, na região sudeste, os guardas foram até o local e o localizaram. O carro estava com a placa trocada, mas os agentes encontraram a placa original.
O veículo foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será posteriormente devolvido ao proprietário.
Ninguém foi preso. A Polícia está investigando o caso e realizando diligências para deter o suspeito do furto.
“A recuperação do carro furtado em Jacareí também reforçou a importância do CSI, que é o coração tecnológico do São José Unida, para o combate à criminalidade em São José e nas cidades vizinhas. Desde sua implantação em 2021, foram detidos 1.745 suspeitos, recuperados 831 veículos e atendidas 3.770 ocorrências”, disse a Prefeitura.
Segundo o governo, o sistema opera 24 horas por dia com 1.186 câmeras inteligentes, com tecnologia de ponta e reconhecimento facial, espalhadas por todas as regiões de São José. Este número será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão, que está em andamento.
No caso específico da ação da GCM nesta quinta, foram fundamentais os portais eletrônicos com OCR, que fazem a leitura de mais de 3 milhões de placas de veículos por dia.