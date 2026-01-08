08 de janeiro de 2026
SOLIDARIEDADE

Ação em SJC arrecada material escolar usado para reciclagem

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma iniciativa de arrecadação de materiais escolares usados acontece até dia 31 de janeiro com o objetivo de transformar papéis descartados em itens novos.

Cadernos, livros e apostilas recolhidos passarão por um processo de remanufatura para serem entregues a estudantes da rede pública de ensino.

Os itens coletados serão processados e convertidos em materiais novos, reinserindo o papel na cadeia de uso e atendendo alunos que dependem de doações para o ano letivo.

A ação é uma promoção do Shopping Jardim Oriente em parceria com a ONG Passarte, organização autorizada a recolher livros didáticos com prazo de aplicação expirado e que atua na coleta de papéis em todo o território nacional.

A meta é atingir a marca de uma tonelada de material arrecadado para o atendimento das escolas cadastradas no projeto.

Os interessados podem depositar as doações nos pontos de coleta instalados próximos às portarias Shibata e Tsuru do shopping, localizado na Rua Andorra, nº 500, no Jardim América.

