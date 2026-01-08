Uma iniciativa de arrecadação de materiais escolares usados acontece até dia 31 de janeiro com o objetivo de transformar papéis descartados em itens novos.

Cadernos, livros e apostilas recolhidos passarão por um processo de remanufatura para serem entregues a estudantes da rede pública de ensino.

