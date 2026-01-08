A paralisação de funcionários da Saens Peña entrou na mira do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), que classificou o sindicato da categoria como “danoso” e disse ver “viés político” no movimento. A declaração foi dada em entrevista à rádio Onda FM, nesta quinta-feira (8).
A interrupção dos ônibus afetou linhas operadas pela empresa na cidade, enquanto as demais concessionárias seguiram rodando normalmente. De acordo com sindicalistas, a paralisação continua até que a empresa pague o salário dos trabalhadores.
Durante a entrevista, o prefeito afirmou que o sindicato “não contribui em absolutamente nada” na cidade e voltou a usar o termo “sindicato danoso” ao comentar a paralisação da Saens Peña. Ele também declarou que a prefeitura tentava entender desde o início da manhã “qual é o problema” e que a equipe municipal buscava contato com a empresa para liberar a saída dos ônibus.
“O sindicato é danoso… Não contribui em absoluto em nada… usa de assembleia para poder parar e impedir com que os motoristas saiam das suas garagens”, afirmou.
Anderson ainda disse que, a partir do início da transição do sistema até setembro, a cidade pode enfrentar “esse tipo de manifestação” que, segundo ele, prejudica a população. Na mesma fala, o prefeito afirmou que vê o sindicato como “partidário” e citou filiação de membros ao Partido dos Trabalhadores.
A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, que ainda não se manifestou em relação ao que disse o prefeito de São José. O espaço segue aberto.
Questionado no ar sobre a informação de falta de pagamento, Anderson disse que a prefeitura verificava o que ocorreu e relatou ter recebido mensagem apontando “problema no banco” e falha no processamento da folha. Ele afirmou que os repasses municipais estariam em dia e declarou que, se a falha for da empresa, ela será punida.
“Sempre foi pago em dia… Vou procurar saber exatamente o que aconteceu, se foi alguma falha da empresa, ela será punida… Isso prejudica toda a população”, disse o prefeito de São José.
Com a paralisação da Saens Peña, usuários relataram dificuldades para chegar ao trabalho e a compromissos, especialmente em regiões atendidas pela empresa.
Remanejamento de frota
A Prefeitura informou que realizou um remanejamento de frota das linhas das empresas Maringá e Joseense, para atender as demais linhas com maior demanda e minimizar os prejuízos. De acordo com a média de passageiros da Saens Peña, que opera a Linha Azul, a paralisação pode impactar mais de 60 mil pessoas.
A paralisação da Saens Peña ocorre após meses de cobranças e alertas envolvendo a empresa. No fim de 2025, trabalhadores chegaram a aprovar estado de greve em assembleia e o sindicato fez comunicados cobrando solução para problemas operacionais e trabalhistas. A empresa informou que não vai comentar a paralisação nesse momento.
“?A Prefeitura de São José dos Campos informa que o sindicato não comunicou oficialmente com antecedência sobre a paralisação, conforme determina a legislação, prejudicando a população que precisa do transporte público. A Prefeitura ressalta que fiscaliza a situação e, tanto o sindicato quanto a empresa serão notificados e a concessionária será autuada. A concessionária comunicou que o pagamento dos funcionários será realizado ainda nesta manhã”, diz nota da administração municipal.