A paralisação de funcionários da Saens Peña entrou na mira do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), que classificou o sindicato da categoria como “danoso” e disse ver “viés político” no movimento. A declaração foi dada em entrevista à rádio Onda FM, nesta quinta-feira (8).

A interrupção dos ônibus afetou linhas operadas pela empresa na cidade, enquanto as demais concessionárias seguiram rodando normalmente. De acordo com sindicalistas, a paralisação continua até que a empresa pague o salário dos trabalhadores.