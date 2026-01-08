Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na Estrada Dom José Antonio do Couto, na zona leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu após o suspeito desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar, tentar fugir e colidir o veículo que conduzia contra outro automóvel.

A Ocorrência