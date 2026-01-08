08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ZONA LESTE

Após perseguição, homem é preso com 6,2 kg de cocaína em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Apreensões na zona leste de São José dos Campos
Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na Estrada Dom José Antonio do Couto, na zona leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu após o suspeito desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar, tentar fugir e colidir o veículo que conduzia contra outro automóvel.

A Ocorrência

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizavam patrulhamento quando avistaram o veículo e deram sinal de parada.

O condutor desobedeceu e iniciou uma tentativa de fuga pelas vias do bairro.

A perseguição terminou quando o suspeito perdeu o controle e atingiu outro carro.

Durante a revista no veículo, os agentes localizaram seis porções grandes de cocaína. Em diligência na residência do suspeito, foram encontradas porções menores de entorpecentes e um caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico.

Apreensões

Ao todo, foram apreendidos:

  • 6,215 kg de cocaína
  • 15 g de maconha
  • 5 g de crack
  • o veículo
  • um aparelho celular
  • caderno de anotações 

Histórico Criminal

Em consulta ao histórico, verificou-se que o homem já possuía antecedentes criminais pelos crimes de receptação e roubo.

Após o flagrante, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.

