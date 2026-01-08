Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na Estrada Dom José Antonio do Couto, na zona leste de São José dos Campos.
A prisão ocorreu após o suspeito desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar, tentar fugir e colidir o veículo que conduzia contra outro automóvel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Ocorrência
Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), realizavam patrulhamento quando avistaram o veículo e deram sinal de parada.
O condutor desobedeceu e iniciou uma tentativa de fuga pelas vias do bairro.
A perseguição terminou quando o suspeito perdeu o controle e atingiu outro carro.
Durante a revista no veículo, os agentes localizaram seis porções grandes de cocaína. Em diligência na residência do suspeito, foram encontradas porções menores de entorpecentes e um caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico.
Apreensões
Ao todo, foram apreendidos:
- 6,215 kg de cocaína
- 15 g de maconha
- 5 g de crack
- o veículo
- um aparelho celular
- caderno de anotações
Histórico Criminal
Em consulta ao histórico, verificou-se que o homem já possuía antecedentes criminais pelos crimes de receptação e roubo.
Após o flagrante, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.