Morreu no último final de semana o membro da Assembleia de Deus de Guaratinguetá, Jeferson Luís. Muito religioso e devoto, ele era considerado uma inspiração para a comunidade evangélica. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Jeferson Luís foi velado na igreja Assembleia de Deus Belém Nova Guará, no bairro Nova Guará, em Guaratinguetá. Ele foi enterrado no Cemitério Municipal do Pedregulho, no domingo (4), às 9h.