Morreu no último final de semana o membro da Assembleia de Deus de Guaratinguetá, Jeferson Luís. Muito religioso e devoto, ele era considerado uma inspiração para a comunidade evangélica. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Jeferson Luís foi velado na igreja Assembleia de Deus Belém Nova Guará, no bairro Nova Guará, em Guaratinguetá. Ele foi enterrado no Cemitério Municipal do Pedregulho, no domingo (4), às 9h.
Homem de fé, ele sempre tratou a todos com amor, atenção e zelo, deixando um legado de ensinamentos, consolo e esperança.
Nas redes sociais, dezenas de amigos, familiares e membros da comunidade evangélica lamentaram a morte de Jeferson Luís, além de ressaltar a inspiração e o legado que ele deixou em favor da propagação da fé.
Amiga de longa data, Soninha Machado recordou o tempo que participava de grupo de jovens na igreja ao lado de Jeferson Luís, carinhosamente chamado de Jefinho.
“Estava pensando nele esses dias, lembrando do nosso grupo de jovens da Assembleia de Deus da Nova Guará, eu tinha 13 anos. Todos do grupo de jovens daquela época se desviaram, apenas o Jefinho permaneceu até partir com Jesus, que exemplo!!!”, disse ela.
“O Senhor me levou a orar para cada um que fazia parte daquele grupo, hoje estou na presença mas fui uma ovelha desgarrada do aprisco, que Jesus traga aqueles que ainda estão desgarrados de volta para o aprisco porque nossa vida aqui é um sopro, mas a do porvir é eterna, importa dizer como o apístolo Paulo viver é Cristo e morrer é lucro. Meus sentimentos à família, Deus conforte seus corações. Em breve estaremos todos juntos nas bodas do Cordeiro!!!”, completou Soninha.
Reinaldo Andrade comentou: “Fui membro da AD Nova Guará, tocamos juntos na banda, cantamos juntos no coral e ele sempre foi um exemplo de cristão assim como foi seu pai, pastor Pedro Luiz. Todavia, os meus sentimentos de pesar a todos e que Deus em Cristo dê as doces consolações Do Santo Espírito aos amigos e familiares bem como aos santos irmãos da AD Nova Guará”.
Layne Isack escreveu: “O Jefinho fez parte da minha infância e adolescência, meu Deus vi muito triste a notícia. Que Deus conforte a todos da igreja família e amigos”.
“Que Deus conforte todos nesse momento triste. Sentiremos muita a falta do nosso querido irmão em Cristo”, disse Elisangela Rosa Silva.