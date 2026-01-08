08 de janeiro de 2026
RISCOS

ATENÇÃO: SJC está em alerta para risco de enxurradas, diz Cemaden

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Fernando Frazão/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) classificou as regiões de São Paulo e São José dos Campos como de risco moderado para eventos hidrológicos.

A previsão indica pancadas de chuva isoladas com forte intensidade, especialmente entre a tarde e a noite desta quinta-feira (8).

De acordo com o órgão, as condições meteorológicas favorecem a ocorrência de enxurradas urbanas, extravasamento de córregos e alagamentos em pontos com drenagem deficiente.

As áreas rebaixadas e centros urbanos estão sujeitos a acúmulo rápido de água e exigem maior atenção.

As taxas de precipitação elevadas podem ocorrer em curtos intervalos de tempo, elevando o risco de incidentes hidrológicos.

O monitoramento abrange as Regiões Geográficas Intermediárias da capital e do Vale do Paraíba.

