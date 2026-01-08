O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) classificou as regiões de São Paulo e São José dos Campos como de risco moderado para eventos hidrológicos.

A previsão indica pancadas de chuva isoladas com forte intensidade, especialmente entre a tarde e a noite desta quinta-feira (8).

