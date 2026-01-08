08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ZONA NORTE

Homem é preso em 'drive-thru' do tráfico na Vila Machado, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões na Vila Machado
Apreensões na Vila Machado

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Machado, zona norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (7), por volta das 22h25, durante patrulhamento da Força Tática, que identificou uma operação de venda de entorpecentes no sistema "drive-thru" na rua Antônio Vieira de Souza.

Drogas diversas foram apreendidas totalizando 522 porções.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram dois homens dividindo tarefas: enquanto um realizava o contato com os veículos e recebia os pagamentos, o outro buscava as drogas em um terreno próximo para entregar aos usuários.

Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, abandonando entorpecentes e dinheiro. O segundo homem foi detido no local.

Com ele e no local, foram apreendidas 132 porções de maconha, 277 de cocaína, 103 de crack, seis de ecstasy, três de lança-perfume e uma de haxixe, além de R$ 219,50.

No momento da ocorrência, a esposa do suspeito compareceu ao local e confirmou a atuação do companheiro no tráfico.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários