A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (7), por volta das 22h25, durante patrulhamento da Força Tática, que identificou uma operação de venda de entorpecentes no sistema "drive-thru" na rua Antônio Vieira de Souza.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Machado, zona norte de São José dos Campos.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram dois homens dividindo tarefas: enquanto um realizava o contato com os veículos e recebia os pagamentos, o outro buscava as drogas em um terreno próximo para entregar aos usuários.

Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, abandonando entorpecentes e dinheiro. O segundo homem foi detido no local.