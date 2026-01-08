Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Machado, zona norte de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (7), por volta das 22h25, durante patrulhamento da Força Tática, que identificou uma operação de venda de entorpecentes no sistema "drive-thru" na rua Antônio Vieira de Souza.
Drogas diversas foram apreendidas totalizando 522 porções.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram dois homens dividindo tarefas: enquanto um realizava o contato com os veículos e recebia os pagamentos, o outro buscava as drogas em um terreno próximo para entregar aos usuários.
Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, abandonando entorpecentes e dinheiro. O segundo homem foi detido no local.
Com ele e no local, foram apreendidas 132 porções de maconha, 277 de cocaína, 103 de crack, seis de ecstasy, três de lança-perfume e uma de haxixe, além de R$ 219,50.
No momento da ocorrência, a esposa do suspeito compareceu ao local e confirmou a atuação do companheiro no tráfico.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça