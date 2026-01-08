Morreu nessa quarta-feira (7), no Vale do Paraíba, o marido, pai e Mário: qualificado Mário de Almeida Maciel, carinhosamente conhecido como Mário da Amsted. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Mário está sendo velado na funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento está marcado para as 15h desta quinta-feira (8), no Cemitério Municipal Pio 12, no jardim América, em Cruzeiro.
Centenas de amigos e familiares lamentaram a morte de Mário por meio de comentários nas redes sociais, Muito querido por todos que o conheciam, ele deixa mulher e filho.
“Meus sentimentos a todos familiares, meu amigo Mário, gente finíssima, trabalhamos juntos na empresa Amsted Maxion, que Deus conforte a todos familiares e amigos!!”, disse Paulo Sérgio Marineia.
“Gratidão por todos os anos de convivência e trabalho compartilhados. A imagem que guardarei para sempre é a de um sorriso no rosto e uma brincadeira pronta para alegrar a todos. Você deixará muita saudade. Descanse em paz. Meus sentimentos a toda família”, afirmou Tatiane Flores.
“Meu amigo, vc foi embora cedo demais, não vamos conversar mais diariamente, mas as lembranças boas estão guardadas no coração, vai em paz, ser humano incrível, meus sentimentos a família”, comentou Marcos Fábio Ferreira.
Edna Felix escreveu: “Meus sentimentos amiga [esposa de Mário], que Deus possa confortar o seu coração e do Léo nesse momento tão triste e doloroso!”.
Juliana Ramos comentou: “Meus sentimentos e orações à querida Renata Fidalgo, Léo e a todos os familiares e amigos! Que ele descanse em paz e que Jesus conforte os corações!”.
“Sempre admirei muito o Mário! Ser humano maravilhoso! Deus o tenha e console a família! Meus sentimentos”, disse Paulo Fidalgo.
Eliane Oliveira recordou o tempo em que trabalho com Mário: “Ainda sem acreditar! Que notícia triste… Mário sempre foi uma pessoa humilde, educadíssimo e muito gentil. Tive a honra de trabalhar na mesma área que ele! Vai fazer muita falta! Que o Espírito Santo possa confortar o coração da Renata Fidalgo e de seu filho nesse momento difícil. Descansa em paz meu amigo!”.
Eduardo Aleks também mencionou a experiência de ter trabalho com Mário, e o agradeceu por esse contato: “Simplesmente não dá para acreditar nisso! Uma das pessoas que me transformou no profissional que eu sou hoje. Meu grande amigo!”.
“Um ser humano exemplar de humildade, uma educação, uma gentileza e um carisma fora do sério Vai fazer falta na produção da Amsted”, afirmou Leidiana Oliveira.