Morreu nessa quarta-feira (7), no Vale do Paraíba, o marido, pai e Mário: qualificado Mário de Almeida Maciel, carinhosamente conhecido como Mário da Amsted. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Mário está sendo velado na funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento está marcado para as 15h desta quinta-feira (8), no Cemitério Municipal Pio 12, no jardim América, em Cruzeiro.