Com o objetivo de esclarecer a fiscalização que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2026, o Detran-SP criou uma página em seu portal reunindo marcas, modelos, critérios técnicos de classificação e as exigências legais para cada categoria de ciclomotores e de autopropelidos.

Com o fim do prazo de regularização, em 31 de dezembro de 2025, veículos em situação irregular estão sujeitos a autuação e remoção.

Diferença entre os veículos