Os proprietários de veículos no Estado de São Paulo devem iniciar o pagamento do IPVA 2026 a partir da próxima segunda-feira (12).
O calendário segue o final da placa do veículo e oferece desconto de 3% para quem quitar o imposto em cota única no mês de janeiro.
Opções de Pagamento e Alíquotas
O contribuinte pode optar pelo pagamento à vista com desconto em janeiro ou pelo parcelamento em até cinco vezes, com vencimentos de janeiro a maio.
Caso o proprietário escolha pagar em cota única apenas em fevereiro, perde o direito ao desconto e à opção de parcelamento.
As alíquotas permanecem em 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas, micro-ônibus e ônibus, 1,5% para caminhões e 1% para veículos de locadoras.
Motos de até 180 cilindradas estão isentas do imposto no estado.
Cronograma
Para caminhões e tratores, o cronograma tem opção de pagamento único sem desconto até 22 de abril ou parcelamento com vencimento todo dia 20.
Como Consultar e Pagar
O valor do imposto pode ser verificado no site da Sefaz-SP ou em canais bancários mediante o número do Renavam e o pagamento pode ser realizado via Pix, internet banking, caixas eletrônicas, lotéricas ou cartão de crédito em empresas credenciadas.
Atraso no recolhimento da taxa gera multa diária de 0,33% e juros baseados na taxa Selic. Após 60 dias, a multa fixa em 20% do valor do imposto e o débito pode ser inscrito em dívida ativa, impedindo o licenciamento do veículo e o uso de créditos da Nota Fiscal Paulista.