Os proprietários de veículos no Estado de São Paulo devem iniciar o pagamento do IPVA 2026 a partir da próxima segunda-feira (12).

O calendário segue o final da placa do veículo e oferece desconto de 3% para quem quitar o imposto em cota única no mês de janeiro.

Opções de Pagamento e Alíquotas