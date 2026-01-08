A paralisação de ônibus do transporte público em São José dos Campos passa de sete horas na manhã desta quinta-feira (8). O movimento pode afetar mais de 60 mil passageiros na cidade. Essa é a média diária de usuários atendidos pela Viação Saens Peña, cujos funcionários interromperam a operação em São José logo nas primeiras horas da manhã.
A paralisação afetou principalmente moradores das zonas norte, oeste e de parte da região sul da cidade. A suspensão do serviço ocorreu após motoristas e cobradores realizarem assembleia na garagem da empresa, na zona norte, e decidirem interromper as atividades devido ao atraso no pagamento dos vencimentos, que deveriam ter sido depositados na quarta-feira (7).
A Prefeitura de São José dos Campos disse que a concessionária informou que o pagamento dos salários dos motoristas e cobradores será realizado ainda nesta manhã, o que pode permitir a normalização gradual da operação ao longo do dia.
No entanto, até 11h30, o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba não havia confirmado o recebimento dos salários por parte dos funcionários. Sem o dinheiro, a paralisação deve continuar.
"O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba está junto com os trabalhadores e reforça que o retorno das atividades só acontecerá após a regularização do pagamento", disse a entidade.
Usuários relataram dificuldade para chegar ao trabalho, escolas e compromissos nesta quinta-feira. As demais empresas do sistema operam normalmente.
Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, a Saens Peña é a concessionária do Lote Azul, operando um total de 46 linhas no município.
A paralisação anunciada pelos funcionários impactou o fluxo de saídas das garagens, gerando atrasos no atendimento aos usuários que utilizam transporte partindo dos bairros em direção ao centro.
A Prefeitura informou que a paralisação de linhas de ônibus operadas pela Viação Saens Peña ocorreu sem comunicação oficial prévia por parte do Sindicato dos Condutores, descumprindo o que determina a legislação e gerando prejuízos diretos à população que depende do transporte público.
Em nota, a administração municipal afirmou que acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e destacou que tanto o sindicato quanto a concessionária serão formalmente notificados. A empresa responsável pelo serviço também será autuada pelas irregularidades identificadas.