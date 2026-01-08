A paralisação de ônibus do transporte público em São José dos Campos passa de sete horas na manhã desta quinta-feira (8). O movimento pode afetar mais de 60 mil passageiros na cidade. Essa é a média diária de usuários atendidos pela Viação Saens Peña, cujos funcionários interromperam a operação em São José logo nas primeiras horas da manhã.

A paralisação afetou principalmente moradores das zonas norte, oeste e de parte da região sul da cidade. A suspensão do serviço ocorreu após motoristas e cobradores realizarem assembleia na garagem da empresa, na zona norte, e decidirem interromper as atividades devido ao atraso no pagamento dos vencimentos, que deveriam ter sido depositados na quarta-feira (7).