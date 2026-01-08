08 de janeiro de 2026
ANIMAL SILVESTRE

GCM de Jacareí encontra macaco-prego em condomínio de Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí encontrou um macaco-prego solto em um condomínio residencial no bairro Vila Romana e encaminhou o animal e o responsável à delegacia para registro e deliberação da autoridade policial.

Segundo o boletim, a equipe ambiental da Guarda utilizou equipamento de rastreio para verificar identificação por chip, mas não encontrou microchip no animal. O caso foi formalizado e comunicado aos órgãos competentes.

Como a GCM de Jacareí encontra macaco-prego no condomínio

Conforme o registro policial, os agentes foram acionados para averiguar a presença de um macaco no local. Ao chegarem, encontraram um macaco-prego solto e um homem se apresentou como responsável temporário pelo animal.

Ele relatou ser cuidador/adestrador e disse que foi contratado para cuidar do primata por alguns dias. Ainda segundo o boletim, a suposta proprietária foi identificada, e uma advogada compareceu ao plantão informando que existiria documentação, com promessa de regularização e eventual solicitação do animal por via judicial.

Destino do animal após GCM de Jacareí encontra macaco-prego

O registro aponta que o animal não apresentava lesões aparentes ou sinais visíveis de maus-tratos naquele momento. Como não foi localizado chip de identificação, foi definida uma destinação provisória para pessoa cadastrada junto ao órgão municipal para recebimento desse tipo de animal.

O que diz a apuração sobre crime ambiental

O caso foi tratado como averiguação ligada à guarda de animal silvestre, com previsão na Lei de Crimes Ambientais. A autoridade policial registrou que, na análise inicial, não foi atribuída imputação imediata ao cuidador por ausência de dolo específico, e determinou comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

O caso não tem relação com qualquer com a operação King Kong, deflagrada pela Delegacia Seccional de São José dos Campos, na quarta-feira (7). Trata-se de uma ocorrência pontual de atendimento e destinação de animal silvestre.

O que fazer ao encontrar animal silvestre em área urbana

  • Não tente capturar com as mãos: o animal pode reagir e se ferir.
  • Afaste curiosos e animais domésticos do local.
  • Acione a Guarda Ambiental/órgão municipal ou a Polícia Ambiental.
  • Em risco imediato, ligue 190.

