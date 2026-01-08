A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí encontrou um macaco-prego solto em um condomínio residencial no bairro Vila Romana e encaminhou o animal e o responsável à delegacia para registro e deliberação da autoridade policial.

Segundo o boletim, a equipe ambiental da Guarda utilizou equipamento de rastreio para verificar identificação por chip, mas não encontrou microchip no animal. O caso foi formalizado e comunicado aos órgãos competentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como a GCM de Jacareí encontra macaco-prego no condomínio