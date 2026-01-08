A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí encontrou um macaco-prego solto em um condomínio residencial no bairro Vila Romana e encaminhou o animal e o responsável à delegacia para registro e deliberação da autoridade policial.
Segundo o boletim, a equipe ambiental da Guarda utilizou equipamento de rastreio para verificar identificação por chip, mas não encontrou microchip no animal. O caso foi formalizado e comunicado aos órgãos competentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Como a GCM de Jacareí encontra macaco-prego no condomínio
Conforme o registro policial, os agentes foram acionados para averiguar a presença de um macaco no local. Ao chegarem, encontraram um macaco-prego solto e um homem se apresentou como responsável temporário pelo animal.
Ele relatou ser cuidador/adestrador e disse que foi contratado para cuidar do primata por alguns dias. Ainda segundo o boletim, a suposta proprietária foi identificada, e uma advogada compareceu ao plantão informando que existiria documentação, com promessa de regularização e eventual solicitação do animal por via judicial.
Destino do animal após GCM de Jacareí encontra macaco-prego
O registro aponta que o animal não apresentava lesões aparentes ou sinais visíveis de maus-tratos naquele momento. Como não foi localizado chip de identificação, foi definida uma destinação provisória para pessoa cadastrada junto ao órgão municipal para recebimento desse tipo de animal.
O que diz a apuração sobre crime ambiental
O caso foi tratado como averiguação ligada à guarda de animal silvestre, com previsão na Lei de Crimes Ambientais. A autoridade policial registrou que, na análise inicial, não foi atribuída imputação imediata ao cuidador por ausência de dolo específico, e determinou comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
O caso não tem relação com qualquer com a operação King Kong, deflagrada pela Delegacia Seccional de São José dos Campos, na quarta-feira (7). Trata-se de uma ocorrência pontual de atendimento e destinação de animal silvestre.
O que fazer ao encontrar animal silvestre em área urbana
- Não tente capturar com as mãos: o animal pode reagir e se ferir.
- Afaste curiosos e animais domésticos do local.
- Acione a Guarda Ambiental/órgão municipal ou a Polícia Ambiental.
- Em risco imediato, ligue 190.