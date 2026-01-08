O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí oferece 81 vagas de emprego nesta quinta-feira (8). As vagas contemplam vários níveis de instrução e segmentos, com cargos que dispensam experiência. Os salários chegam a R$ 3.700.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dentre as opções disponíveis, as com maior número de vagas são:
- ajudante de obras: 12 vagas (sem exigência de experiência ou escolaridade);
- operador de telemarketing: 10 vagas (destinadas ao primeiro emprego para jovens)
- vendedor de serviços: 5 vagas;
- pedreiro: 5 vagas;
- auxiliar de limpeza: 4 vagas;
- consultor de vendas: 3 vagas;
- vendedora interna: 3 vagas;
- estágio em farmácia ou química: 3 vagas.
A listagem inclui ainda postos técnicos e especializados, como mecânico, eletricista e funileiro.
Para candidatos com nível superior, os maiores salários são para encarregado de supermercado (R$ 3.700), oficial de manutenção predial (R$ 3.500) e montador de andaimes (R$ 3.192).
Como se candidatar
Interessados devem ir ao PAT portando Carteira de Trabalho, RG e CPF para obter a carta de encaminhamento.
O posto fica na rua Barão de Jacareí, nº 839, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.