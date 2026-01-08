O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí oferece 81 vagas de emprego nesta quinta-feira (8). As vagas contemplam vários níveis de instrução e segmentos, com cargos que dispensam experiência. Os salários chegam a R$ 3.700.

Dentre as opções disponíveis, as com maior número de vagas são: