Um homem foi preso por violência doméstica, pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (7). O suspeito foi encontrado com um pé de cabra e um martelo e apresentando comportamento agressivo.
Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Policia Militar do Interior) foram acionados via Copom para o atendimento de ocorrência de violência doméstica e ameaça no bairro Jardim Altos de Santana.
Ao chegar ao local, a equipe deparou-se com o homem agressivo, não colaborativo e desobedecendo às ordens legais. Em contato com a vítima, a mulher confirmou que havia sido ameaçada pelo agressor. Os policiais conseguiram imobilizar e deter o suspeito.
Ele foi preso e levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.