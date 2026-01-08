08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CASO EM SÃO JOSÉ

Com pé de cabra e martelo, homem é preso por violência doméstica

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados via Copom
Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados via Copom

Um homem foi preso por violência doméstica, pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (7). O suspeito foi encontrado com um pé de cabra e um martelo e apresentando comportamento agressivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Policia Militar do Interior) foram acionados via Copom para o atendimento de ocorrência de violência doméstica e ameaça no bairro Jardim Altos de Santana.

Ao chegar ao local, a equipe deparou-se com o homem agressivo, não colaborativo e desobedecendo às ordens legais. Em contato com a vítima, a mulher confirmou que havia sido ameaçada pelo agressor. Os policiais conseguiram imobilizar e deter o suspeito.

Ele foi preso e levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários