Um homem foi preso por violência doméstica, pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (7). O suspeito foi encontrado com um pé de cabra e um martelo e apresentando comportamento agressivo.

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Policia Militar do Interior) foram acionados via Copom para o atendimento de ocorrência de violência doméstica e ameaça no bairro Jardim Altos de Santana.