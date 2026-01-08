Uma mulher incendiou um colchão após uma discussão e o fogo destruiu uma residência em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento com possibilidade de vítimas e conseguiu conter as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para casas vizinhas.
O caso foi registrado na noite de quarta-feira (7), em residência no bairro Monte Castelo, na região central em São José dos Campos. As chamas começaram por volta das 21h e chamaram a atenção de moradores da região.
Inicialmente, a guarnição foi informada de que duas crianças estariam no interior do imóvel, mas elas foram retiradas rapidamente antes que o fogo consumisse boa parte da casa. Não houve vítimas.
De acordo com o registro policial, a ocorrência foi apresentada como incêndio em casa habitada ou destinada à habitação. Os policiais foram acionados via Copom e, ao chegarem ao local, tomaram conhecimento de que a mulher, de 26 anos, incendiou o colchão após uma briga com o companheiro, de 47 anos, e as chamas se espalharam pela residência.
O Corpo de Bombeiros informou que atuou no combate ao fogo e deixou o local em segurança, com isolamento de riscos. A ação rápida também impediu que o incêndio atingisse casas vizinhas.
O boletim aponta que a suspeita foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial reconheceu situação de flagrante. O registro também descreve que, por se tratar de crime com pena prevista superior a quatro anos, não foi arbitrada fiança naquele momento.
Em casos de incêndio, a perícia pode ser agendada conforme condições operacionais e de segurança. O registro menciona que a avaliação de materialidade também pode considerar imagens e registros feitos no local.