Uma mulher incendiou um colchão após uma discussão e o fogo destruiu uma residência em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento com possibilidade de vítimas e conseguiu conter as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para casas vizinhas.

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (7), em residência no bairro Monte Castelo, na região central em São José dos Campos. As chamas começaram por volta das 21h e chamaram a atenção de moradores da região.