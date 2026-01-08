Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros em São Sebastião, na tarde de quarta-feira. Cerca de 28 m² foram destruídos.
Por volta das 16h houve o acionamento para contenção do fogo no bairro Baleia, com risco de que outras residências fossem atingidas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, moradores tentavam apagar o fogo. A guarnição assumiu o trabalho e após a extinção das chamas realizou o rescaldo usando 500 litros de água.
O imóvel teve um quarto, banheiro e lavanderia queimados, totalizando 28 m². Além disso, houve danos ao telhado, reboco das paredes e queima dos móveis dos cômodos.
O local foi deixado em segurança. Ninguém foi ferido.