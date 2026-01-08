08 de janeiro de 2026
FOGO

Fogo atinge residência no bairro da Baleia em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Residência atingida por incêndio em São Sebastião
Residência atingida por incêndio em São Sebastião

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros em São Sebastião, na tarde de quarta-feira. Cerca de 28 m² foram destruídos.

Por volta das 16h houve o acionamento para contenção do fogo no bairro Baleia, com risco de que outras residências fossem atingidas.

No local, moradores tentavam apagar o fogo. A guarnição assumiu o trabalho e após a extinção das chamas realizou o rescaldo usando 500 litros de água.

O imóvel teve um quarto, banheiro e lavanderia queimados, totalizando 28 m². Além disso, houve danos ao telhado, reboco das paredes e queima dos móveis dos cômodos.

O local foi deixado em segurança. Ninguém foi ferido.

