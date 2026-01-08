Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros em São Sebastião, na tarde de quarta-feira. Cerca de 28 m² foram destruídos.

Por volta das 16h houve o acionamento para contenção do fogo no bairro Baleia, com risco de que outras residências fossem atingidas.

