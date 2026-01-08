A paralisação de ônibus do transporte público em São José dos Campos na manhã desta quinta-feira (8) pode afetar mais de 60 mil passageiros na cidade. Essa é a média diária de usuários atendidos pela Viação Saens Peña, cujos funcionários interromperam a operação na cidade.
A paralisação afetou principalmente moradores das zonas norte, oeste e de parte da região sul da cidade. A suspensão do serviço ocorreu após motoristas e cobradores realizarem assembleia na garagem da empresa, na zona norte, e decidirem interromper as atividades devido ao atraso no pagamento dos vencimentos, que deveriam ter sido depositados na quarta-feira (7).
Usuários relataram dificuldade para chegar ao trabalho, escolas e compromissos nesta quinta-feira. As demais empresas do sistema operam normalmente.
Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, a Saens Peña é a concessionária do Lote Azul, operando um total de 46 linhas no município.
A paralisação anunciada pelos funcionários impacta o fluxo de saídas das garagens, gerando atrasos no atendimento aos usuários que utilizam transporte partindo dos bairros em direção ao centro.
As linhas afetadas são: 101, 102, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 122, 128, 133, 134, 135, 140, 141, 160, 214, 230, 300, 303, 304, 306, 309, 311, 313, 314, 320, 326, 327 e 331. A Saens Peña informou que não irá se manifestar nesse momento.
Autuação
A Prefeitura de São José dos Campos informou que a paralisação de linhas de ônibus operadas pela Viação Saens Peña ocorreu sem comunicação oficial prévia por parte do Sindicato dos Condutores, descumprindo o que determina a legislação e gerando prejuízos diretos à população que depende do transporte público.
Em nota, a administração municipal afirmou que acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e destacou que tanto o sindicato quanto a concessionária serão formalmente notificados. A empresa responsável pelo serviço também será autuada pelas irregularidades identificadas.
Ainda segundo a Prefeitura, a concessionária informou que o pagamento dos salários dos motoristas e cobradores será realizado ainda nesta manhã, o que pode permitir a normalização gradual da operação ao longo do dia.
De acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a categoria optou por não manter a operação até que houvesse a confirmação do pagamento. O sindicato disse que os funcionários “só trabalham com dinheiro no bolso”, referindo-se ao pagamento dos salários da categoria.
