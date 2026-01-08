A Sabesp emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (8) pedindo desculpas pelas intermitências registradas no abastecimento de água em Ilhabela.
O posicionamento da companhia ocorre após uma série de reclamações e acionamento da empresa pela Prefeitura Municipal, por meio da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), para a apuração de responsabilidades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O problema
De acordo com a administração, a cidade registrou falhas no fornecimento por sete dias consecutivos, chegando ao ponto de ser necessária a distribuição de cerca de 500 galões de água para amenizar o problema em determinados locais durante o último fim de semana, nos dias 3 e 4 de janeiro.
Posicionamento da Sabesp
O cronograma de instabilidades, segundo a empresa, começou no dia 31 de dezembro, quando foi realizada uma manutenção emergencial em um booster do sistema para preservar a segurança operacional e a estabilidade do abastecimento em áreas mais elevadas.
No dia 2 de janeiro, um novo reparo emergencial impactou temporariamente alguns bairros, com a normalização ocorrendo gradativamente logo após a conclusão dos serviços.
A companhia argumenta que, embora o sistema tenha operado em capacidade máxima, o número excessivo de visitantes gerou uma demanda atípica que, somada a esses problemas pontuais, afetou o fornecimento regular.
Afirma ainda que, apesar dos transtornos relatados pelos moradores, as situações registradas foram localizadas e rapidamente tratadas, assegurando o fornecimento para a maior parte dos bairros.
Soluções
Por meio da nota, a Sabesp assegura que mantém equipes mobilizadas, que acionou seu plano de contingência e que, mesmo diante das questões típicas da alta temporada, garante que está trabalhando para minimizar os impactos à população e manter a estabilidade do sistema.