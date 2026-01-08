08 de janeiro de 2026
FALTA DE ÁGUA

Sabesp pede 'desculpas' a Ilhabela e diz que problema é 'pontual'

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Sabesp emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (8) pedindo desculpas pelas intermitências registradas no abastecimento de água em Ilhabela.

O posicionamento da companhia ocorre após uma série de reclamações e acionamento da empresa pela Prefeitura Municipal, por meio da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), para a apuração de responsabilidades.

O problema

De acordo com a administração, a cidade registrou falhas no fornecimento por sete dias consecutivos, chegando ao ponto de ser necessária a distribuição de cerca de 500 galões de água para amenizar o problema em determinados locais durante o último fim de semana, nos dias 3 e 4 de janeiro.

Posicionamento da Sabesp

O cronograma de instabilidades, segundo a empresa, começou no dia 31 de dezembro, quando foi realizada uma manutenção emergencial em um booster do sistema para preservar a segurança operacional e a estabilidade do abastecimento em áreas mais elevadas.

No dia 2 de janeiro, um novo reparo emergencial impactou temporariamente alguns bairros, com a normalização ocorrendo gradativamente logo após a conclusão dos serviços.

A companhia argumenta que, embora o sistema tenha operado em capacidade máxima, o número excessivo de visitantes gerou uma demanda atípica que, somada a esses problemas pontuais, afetou o fornecimento regular.

Afirma ainda que, apesar dos transtornos relatados pelos moradores, as situações registradas foram localizadas e rapidamente tratadas, assegurando o fornecimento para a maior parte dos bairros.

Soluções

Por meio da nota, a Sabesp assegura que mantém equipes mobilizadas, que acionou seu plano de contingência e que, mesmo diante das questões típicas da alta temporada, garante que está trabalhando para minimizar os impactos à população e manter a estabilidade do sistema.

