A Sabesp emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (8) pedindo desculpas pelas intermitências registradas no abastecimento de água em Ilhabela.

O posicionamento da companhia ocorre após uma série de reclamações e acionamento da empresa pela Prefeitura Municipal, por meio da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), para a apuração de responsabilidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O problema