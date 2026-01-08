A Prefeitura de São José dos Campos informou, na manhã desta quinta-feira (8), que a paralisação de linhas de ônibus operadas pela Viação Saens Peña ocorreu sem comunicação oficial prévia por parte do sindicato, descumprindo o que determina a legislação e gerando prejuízos diretos à população que depende do transporte público.

Em nota, a administração municipal afirmou que acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e destacou que tanto o sindicato quanto a concessionária serão formalmente notificados. A empresa responsável pelo serviço também será autuada pelas irregularidades identificadas.