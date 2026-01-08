A Prefeitura de São José dos Campos informou, na manhã desta quinta-feira (8), que a paralisação de linhas de ônibus operadas pela Viação Saens Peña ocorreu sem comunicação oficial prévia por parte do sindicato, descumprindo o que determina a legislação e gerando prejuízos diretos à população que depende do transporte público.
Em nota, a administração municipal afirmou que acompanha a situação desde as primeiras horas do dia e destacou que tanto o sindicato quanto a concessionária serão formalmente notificados. A empresa responsável pelo serviço também será autuada pelas irregularidades identificadas.
Ainda segundo a Prefeitura, a concessionária informou que o pagamento dos salários dos motoristas e cobradores será realizado ainda nesta manhã, o que pode permitir a normalização gradual da operação ao longo do dia.
A paralisação afetou principalmente moradores das zonas norte, oeste e de parte da região sul da cidade. A suspensão do serviço ocorreu após motoristas e cobradores realizarem assembleia na garagem da empresa, na zona norte, e decidirem interromper as atividades devido ao atraso no pagamento dos vencimentos, que deveriam ter sido depositados na quarta-feira (7).
De acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a categoria optou por não manter a operação até que houvesse a confirmação do pagamento. Usuários relataram dificuldades para chegar ao trabalho, escolas e compromissos logo no início da manhã. As demais empresas do sistema de transporte coletivo municipal operaram normalmente.
O episódio se soma a uma sequência de alertas registrados no fim de 2025 envolvendo a concessionária, com relatos de atrasos salariais, risco de paralisações e cobranças por soluções definitivas para questões trabalhistas.