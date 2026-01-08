Falta de pagamento deixam moradores da zona norte, oeste e parte da região sul de São José dos Campos sem ônibus na manhã desta quinta-feira (8), após motoristas e cobradores realizarem assembleia e decidirem pela paralisação até que os salários sejam pagos.
Segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, os trabalhadores não receberam os salários que deveriam ter sido depositados nesta quarta-feira (7). A assembleia aconteceu na garagem da empresa, na zona norte, na manhã desta quinta (8), e a decisão foi paralisar as atividades até a regularização do pagamento.
A paralisação atinge linhas operadas pela Viação Saens Peña e, com isso, usuários relataram dificuldade para chegar ao trabalho, escolas e compromissos. As demais empresas do sistema operam normalmente.
A reportagem procurou a empresa Saens Peña, que disse que não irá se manifestar no momento. A Prefeitura de São José dos Campos ainda não se manifestou sobre o atraso e os impactos no transporte.
De acordo com o sindicato, a categoria deliberou que não manteria a operação sem o pagamento dos salários. A decisão ocorreu após a assembleia na garagem, com cobrança por uma resposta imediata da empresa sobre a data de depósito e normalização da rotina de trabalho.
Com a interrupção, a população — principalmente da zona norte e demais regiões atendidas por linhas da Saens Peña — ficou sem parte do transporte público no início da manhã.
O episódio desta quinta-feira (8/01) ocorre após uma sequência de alertas envolvendo a empresa no fim de 2025, com relatos de atrasos, risco de paralisação e cobrança por solução para questões trabalhistas.