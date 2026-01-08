Falta de pagamento deixam moradores da zona norte, oeste e parte da região sul de São José dos Campos sem ônibus na manhã desta quinta-feira (8), após motoristas e cobradores realizarem assembleia e decidirem pela paralisação até que os salários sejam pagos.

Segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, os trabalhadores não receberam os salários que deveriam ter sido depositados nesta quarta-feira (7). A assembleia aconteceu na garagem da empresa, na zona norte, na manhã desta quinta (8), e a decisão foi paralisar as atividades até a regularização do pagamento.

