Em São José dos Campos, o Lixo Tour é uma opção gratuita de passeios para adultos e crianças, especialmente durante as férias escolares.

O roteiro inclui visitação a um museu, passeio pelo aterro sanitário a bordo de um ônibus, visita à unidade geradora de biogás e um mirante.

