Em São José dos Campos, o Lixo Tour é uma opção gratuita de passeios para adultos e crianças, especialmente durante as férias escolares.
O roteiro inclui visitação a um museu, passeio pelo aterro sanitário a bordo de um ônibus, visita à unidade geradora de biogás e um mirante.
Promovido pela Urbam, o roteiro na ETRS (Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos) desperta curiosidade e promove aprendizado aliado à conscientização ambiental.
O tour passa pelo Museu Interativo do Lixo, que é instalado em contêineres reutilizados e utiliza realidade aumentada para contar a história de objetos e reforçar a importância da reciclagem.
Na sequência, os participantes conhecem a Recicloteca, um espaço dedicado a ensinar a transformar materiais recicláveis em brinquedos e novos utensílios.
Os visitantes passam pelo Centro de Triagem e fazem um passeio de ônibus pelo aterro sanitário, conhecendo a unidade de geração de energia elétrica via biogás e o viveiro de mudas.
O passeio inclui uma maquete interativa da usina de biogás e um novo mirante no topo do aterro para encerrar a visita.
A iniciativa tem a missão de transformar a visão de crianças e adultos sobre o impacto ambiental de suas ações diárias por meio de uma vivência lúdica.
As visitas devem ser agendadas previamente neste link.
A duração é de cerca de duas horas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 ou das 14h às 16h.
O espaço fica na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, nº 400, Jardim Torrão de Ouro 2.