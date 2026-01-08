08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GRATUITO

São José promove o 'Lixo Tour' para educação ambiental

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Museu do Lixo faz parte do Lixo Tour
Museu do Lixo faz parte do Lixo Tour

Em São José dos Campos, o Lixo Tour é uma opção gratuita de passeios para adultos e crianças, especialmente durante as férias escolares.

O roteiro inclui visitação a um museu, passeio pelo aterro sanitário a bordo de um ônibus, visita à unidade geradora de biogás e um mirante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Promovido pela Urbam, o roteiro na ETRS (Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos) desperta curiosidade e promove aprendizado aliado à conscientização ambiental.

O tour passa pelo Museu Interativo do Lixo, que é instalado em contêineres reutilizados e utiliza realidade aumentada para contar a história de objetos e reforçar a importância da reciclagem.

Na sequência, os participantes conhecem a Recicloteca, um espaço dedicado a ensinar a transformar materiais recicláveis em brinquedos e novos utensílios.

Os visitantes passam pelo Centro de Triagem e fazem um passeio de ônibus pelo aterro sanitário, conhecendo a unidade de geração de energia elétrica via biogás e o viveiro de mudas.

O passeio inclui uma maquete interativa da usina de biogás e um novo mirante no topo do aterro para encerrar a visita.

A iniciativa tem a missão de transformar a visão de crianças e adultos sobre o impacto ambiental de suas ações diárias por meio de uma vivência lúdica.

As visitas devem ser agendadas previamente neste link.

A duração é de cerca de duas horas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 ou das 14h às 16h.

O espaço fica na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, nº 400, Jardim Torrão de Ouro 2.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários