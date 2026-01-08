Policiais militares da 2ª Companhia do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 23 anos, identificado pelas iniciais M.H.R.S., após furtar uma agência do Banco Bradesco, localizada na rua Doutor Morais Filho, nesta quinta-feira (8).
A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o atendimento da ocorrência e, no local, constatou o alarme acionado e danos aos caixas eletrônicos.
Com o apoio de outras viaturas e o uso de escudo balístico, os policiais realizaram a incursão no estabelecimento e localizaram e prenderam o suspeito no interior da agência.
Com ele, foram apreendidos um aparelho celular pertencente à empresa e a quantia de R$ 6,75 em moedas.
Em verificação aos dados do indivíduo, os policiais constataram que ele cumpria medida cautelar judicial justamente pelo crime de furto (Art. 155 do Código Penal).
O local passou por perícia técnica e foi entregue ao segurança da unidade.
O autor foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.