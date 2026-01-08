Policiais militares da 2ª Companhia do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 23 anos, identificado pelas iniciais M.H.R.S., após furtar uma agência do Banco Bradesco, localizada na rua Doutor Morais Filho, nesta quinta-feira (8).

A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o atendimento da ocorrência e, no local, constatou o alarme acionado e danos aos caixas eletrônicos.

