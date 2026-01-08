08 de janeiro de 2026
PRISÃO

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cecap, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas, pela Polícia Militar, após ser detido no bairro Cecap, em Jacareí, na noite de quarta-feira (7).

Policiais militares da 2ª Cia. do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam o suspeito por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo bairro Cecap, local conhecido como ponto de venda de drogas, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita.

Ele foi abordado e, em busca pessoal, foram localizados na posse dele 11 microcápsulas de substância aparentando ser cocaína e a quantia de R$ 105 em dinheiro. Os policiais também encontraram mais drogas perto do suspeito.

O homem foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), na qual o delegado elaborou boletim de ocorrência de tráfico de drogas, permanecendo o homem preso e à disposição da Justiça.

