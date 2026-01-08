Um homem foi preso por tráfico de drogas, pela Polícia Militar, após ser detido no bairro Cecap, em Jacareí, na noite de quarta-feira (7).

Policiais militares da 2ª Cia. do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam o suspeito por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo bairro Cecap, local conhecido como ponto de venda de drogas, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita.