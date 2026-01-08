08 de janeiro de 2026
EM CARAGUATATUBA

PM apreende ‘arsenal de guerra’: 10 armas e 1.581 munições

Por Da redação | Caraguatauba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de armas e munições em Caraguatatuba
Apreensão de armas e munições em Caraguatatuba

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam sete pessoas e apreenderam armas e munições de guerra em uma pousada no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.

A operação aconteceu por volta das 23h, na quarta-feira (7), quando em diligência ao local, a equipe abordou quatro homens e três mulheres e localizou 10 armas e 1.581 munições de diferentes calibres.

Armas

Um revólver Taurus .38

  • Uma pistola Jericho 9

  • Uma pistola Glock 9

  • Uma pistola Taurus LR 22

    • Uma boito .36

  • Um fuzil Taurus T4 .556

  • Uma fire eagle carabina 9

  • Uma puma Rossi .38

  • Um ruger .357 (numeração suprimida)

  • Uma garrucha .22 (numeração suprimida)

    • Munições:

    • 449 munições de 9mm
    • 373 munições de cal. 22
    • 265 munições de cal. 38
    • 127 munições de cal.12
    • 126 munições de cal.556
    • 100 munições de cal. 357
    • 76 munições de cal.36
    • 46 munições de .50
    • 11 munições de festim de cal.762
    • sete munições de cal.762
    • uma munição de festim de cal.556

    Todas as armas e munições foram apreendidas. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Caraguatatuba.

