Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam sete pessoas e apreenderam armas e munições de guerra em uma pousada no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.
A operação aconteceu por volta das 23h, na quarta-feira (7), quando em diligência ao local, a equipe abordou quatro homens e três mulheres e localizou 10 armas e 1.581 munições de diferentes calibres.
Armas
Um revólver Taurus .38
Uma pistola Jericho 9
Uma pistola Taurus LR 22
Uma boito .36
Um fuzil Taurus T4 .556
Uma fire eagle carabina 9
Uma puma Rossi .38
Um ruger .357 (numeração suprimida)
Uma garrucha .22 (numeração suprimida)
Munições:
- 449 munições de 9mm
- 373 munições de cal. 22
- 265 munições de cal. 38
- 127 munições de cal.12
- 126 munições de cal.556
- 100 munições de cal. 357
- 76 munições de cal.36
- 46 munições de .50
- 11 munições de festim de cal.762
- sete munições de cal.762
- uma munição de festim de cal.556
Todas as armas e munições foram apreendidas. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Caraguatatuba.