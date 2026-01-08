Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam sete pessoas e apreenderam armas e munições de guerra em uma pousada no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba.

A operação aconteceu por volta das 23h, na quarta-feira (7), quando em diligência ao local, a equipe abordou quatro homens e três mulheres e localizou 10 armas e 1.581 munições de diferentes calibres.

Armas