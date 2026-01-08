Um homem foi preso por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional São Benedito, em Jacareí, durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
A prisão aconteceu na quarta-feira (7) quando a equipe desconfiou de um volume anormal que ele levava na cintura.
Em abordagem ao suspeito, a equipe localizou uma pochete contendo 55 pinos de cocaína, 07 pedras de crack e R$ 129,50 em dinheiro.
Devido ao flagrante, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde foi recolhido à Cadeia Pública.