08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso levando drogas numa pochete em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem levava drogas numa pochete na cintura
Homem levava drogas numa pochete na cintura

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional São Benedito, em Jacareí, durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

A prisão aconteceu na quarta-feira (7) quando a equipe desconfiou de um volume anormal que ele levava na cintura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em abordagem ao suspeito, a equipe localizou uma pochete contendo 55 pinos de cocaína, 07 pedras de crack e R$ 129,50 em dinheiro.

Devido ao flagrante, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde foi recolhido à Cadeia Pública.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários