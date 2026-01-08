Moradora do Vale do Paraíba, Gabriely Shinayder e seu parceiro estão desaparecidos desde o primeiro dia do novo ano, entre a última quinta e sexta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, eles moravam no bairro Vila Passos, em Lorena, e a família não tem nenhuma notícia desde então. Gabriely foi vista pela última vez na quinta-feira.