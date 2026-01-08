08 de janeiro de 2026
Onde está Gabriely? Moradora do Vale está desaparecida há 7 dias

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Gabriely Shinayder e seu parceiro estão desaparecidos
Gabriely Shinayder e seu parceiro estão desaparecidos

Moradora do Vale do Paraíba, Gabriely Shinayder e seu parceiro estão desaparecidos desde o primeiro dia do novo ano, entre a última quinta e sexta-feira (2).

Segundo informações, eles moravam no bairro Vila Passos, em Lorena, e a família não tem nenhuma notícia desde então. Gabriely foi vista pela última vez na quinta-feira.

“Pedimos a ajuda de todos! Se você viu, tem qualquer informação ou sabe de algo, por favor, entre em contato pelo telefone (12) 98128-8885”, informou a família.

