Moradora do Vale do Paraíba, Gabriely Shinayder e seu parceiro estão desaparecidos desde o primeiro dia do novo ano, entre a última quinta e sexta-feira (2).
Segundo informações, eles moravam no bairro Vila Passos, em Lorena, e a família não tem nenhuma notícia desde então. Gabriely foi vista pela última vez na quinta-feira.
“Pedimos a ajuda de todos! Se você viu, tem qualquer informação ou sabe de algo, por favor, entre em contato pelo telefone (12) 98128-8885”, informou a família.