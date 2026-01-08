O motorista Maurício de Mendonça Carmo, 37 anos, será enterrado nesta quinta-feira (8), às 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no Residencial Gazzo, na região sul de São José dos Campos. O velório será realizado no Velório Municipal Paraíso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Maurício morreu em um grave acidente na avenida Salinas, na zona sul de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (7). Flagrado por uma câmera de vigilância, o acidente ocorreu por volta das 14h40.