O motorista Maurício de Mendonça Carmo, 37 anos, será enterrado nesta quinta-feira (8), às 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no Residencial Gazzo, na região sul de São José dos Campos. O velório será realizado no Velório Municipal Paraíso.
Maurício morreu em um grave acidente na avenida Salinas, na zona sul de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (7). Flagrado por uma câmera de vigilância, o acidente ocorreu por volta das 14h40.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro, capotou, caiu no córrego e bateu violentamente em uma árvore. A colisão deixou o carro completamente destruído.
A confirmação da identidade do motorista consta no registro policial, que também aponta contato com a companheira de Maurício, orientada sobre os próximos passos e sobre a remoção do veículo.
De acordo com o boletim, a companheira de Maurício foi notificada de que o veículo permaneceu no local e que a remoção é de responsabilidade da família.
Acidente
Imagens da avenida Salinas indicam que o carro trafegava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle, atravessou a faixa contrária e caiu no canteiro lateral, parando apenas ao atingir o tronco de uma árvore.
No boletim de ocorrência, um policial militar informou que foi acionado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender o acidente na Salinas com vítima. Ao chegar, equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local e constataram o óbito. A morte também foi confirmada por equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A Polícia Civil acionou a perícia. Equipes técnicas estiveram no local para os registros e procedimentos padrão, que ajudam a esclarecer a dinâmica do acidente, incluindo trajetória do veículo e condições da via.