Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (7), em uma residência localizada na Rua Guararapes, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. As chamas começaram por volta das 21h a 21h30 e chamaram a atenção de moradores da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as primeiras informações apuradas no local, o fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel, o que exigiu a mobilização do Corpo de Bombeiros. Viaturas e equipes foram deslocadas para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse residências vizinhas.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de incêndio em residência com possibilidade de vítimas, bairro Monte Castelo, município de São José dos Campos.
No local, as equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio e impediram que o fogo se alastrasse para casas vizinhas. Não houve vítimas, fogo foi extinto e local foi deixado em segurança", disse a Corporação, em nota.
Ainda segundo os Bombeiros, havia duas crianças pequenas na casa, mas elas foram retiradas antes do fogo se alastrar e não se feriram.