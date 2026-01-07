08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERIGO

VÍDEO: Incêndio atinge casa no Monte Castelo, em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
AGORA: Incêndio atinge casa no Monte Castelo, em SJC
AGORA: Incêndio atinge casa no Monte Castelo, em SJC

Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (7), em uma residência localizada na Rua Guararapes, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. As chamas começaram por volta das 21h a 21h30 e chamaram a atenção de moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as primeiras informações apuradas no local, o fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel, o que exigiu a mobilização do Corpo de Bombeiros. Viaturas e equipes foram deslocadas para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse residências vizinhas.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de incêndio em residência com possibilidade de vítimas, bairro Monte Castelo, município de São José dos Campos. 
No local, as equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio e impediram que o fogo se alastrasse para casas vizinhas. Não houve vítimas, fogo foi extinto e local foi deixado em segurança", disse a Corporação, em nota.

Ainda segundo os Bombeiros, havia duas crianças pequenas na casa, mas elas foram retiradas antes do fogo se alastrar e não se feriram.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários