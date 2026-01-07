Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (7), em uma residência localizada na Rua Guararapes, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. As chamas começaram por volta das 21h a 21h30 e chamaram a atenção de moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as primeiras informações apuradas no local, o fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel, o que exigiu a mobilização do Corpo de Bombeiros. Viaturas e equipes foram deslocadas para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse residências vizinhas.