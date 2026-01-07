A Prefeitura de São Sebastião realizou, nesta quarta-feira (7), uma vistoria técnica na garagem da empresa Sancetur – SOU e no ônibus envolvido no acidente do dia 2 de janeiro, que resultou na morte da passageira Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos.

A ação foi determinada pelo prefeito Reinaldinho Moreira e conduzida pela Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo, com o objetivo de apurar as causas do acidente, verificar condições de segurança e cumprimento do contrato pela operadora.