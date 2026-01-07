A Prefeitura de São Sebastião realizou, nesta quarta-feira (7), uma vistoria técnica na garagem da empresa Sancetur – SOU e no ônibus envolvido no acidente do dia 2 de janeiro, que resultou na morte da passageira Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação foi determinada pelo prefeito Reinaldinho Moreira e conduzida pela Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo, com o objetivo de apurar as causas do acidente, verificar condições de segurança e cumprimento do contrato pela operadora.
Segundo a Prefeitura, será elaborado um relatório técnico com a avaliação do veículo e do serviço prestado, incluindo manutenção preventiva, sinalização interna de áreas de risco e idade da frota. O município também informou que a fiscalização é contínua, com vistorias mensais e ações surpresa.
Paralelamente, a administração municipal autuou a concessionária e instaurou dois processos administrativos: um sobre o acidente que vitimou Renata e outro por falha na comunicação de um incidente anterior, registrado em novembro de 2025.
A Prefeitura afirmou que seguirá com rigor administrativo, reforçando a fiscalização do transporte coletivo e colaborando com as investigações para garantir a segurança dos usuários.