O encerramento da última saída temporária de 2025, ocorrido na segunda-feira (5), terminou com 165 presos que não retornaram às unidades prisionais do Vale do Paraíba e região, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária. Com a ausência no prazo legal, todos passam a ser considerados foragidos.

A chamada “saidinha” teve início em 23 de dezembro e, por conta das festas de Natal e Ano Novo, contou com período estendido até a primeira segunda-feira de janeiro. Na região, 3.055 presos receberam autorização para deixar temporariamente os presídios.

