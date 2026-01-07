O encerramento da última saída temporária de 2025, ocorrido na segunda-feira (5), terminou com 165 presos que não retornaram às unidades prisionais do Vale do Paraíba e região, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária. Com a ausência no prazo legal, todos passam a ser considerados foragidos.
A chamada “saidinha” teve início em 23 de dezembro e, por conta das festas de Natal e Ano Novo, contou com período estendido até a primeira segunda-feira de janeiro. Na região, 3.055 presos receberam autorização para deixar temporariamente os presídios.
Onde.
Entre os municípios do Vale do Paraíba, Tremembé concentrou o maior número de não retornos: 138 detentos deixaram de se apresentar ao fim do benefício. Em Potim, foram 25 ausências, enquanto São José dos Campos registrou dois casos.
A SAP reforça que o preso que não retorna perde automaticamente o direito ao regime semiaberto. “Quando recapturado, ele volta ao regime fechado”, informou a secretaria em nota.