O Taubaté perdeu por 2 a 1 para o Águia de Marabá na noite desta quarta-feira (7), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com esse resultado, o Burrinho da Central, do técnico Daniel Paulista, desperdiça a chance de tentar uma vaga antecipada. Além disso, se complica na briga, já que segue com 3 pontos, o mesmo do Águia e ainda aguarda o resultado de Botafogo e Estrela de Março na sequência.