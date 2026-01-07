O Taubaté perdeu por 2 a 1 para o Águia de Marabá na noite desta quarta-feira (7), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Com esse resultado, o Burrinho da Central, do técnico Daniel Paulista, desperdiça a chance de tentar uma vaga antecipada. Além disso, se complica na briga, já que segue com 3 pontos, o mesmo do Águia e ainda aguarda o resultado de Botafogo e Estrela de Março na sequência.
De todo o modo, terá que somar pontos no terceiro jogo para se classificar. Na próxima rodada, os times voltam a campo no sábado (10), com o Águia encarando o Estrela de Março às 16h45. Em seguida, o Taubaté encara o Botafogo, a partir das 19h.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Águia de Marabá começou melhor e, logo no primeiro minuto, arrumou uma falta na intermediária. E, na cobrança, Kukri mandou uma bomba no ângulo, sem chances para defesa de Lucas: 1 a 0 para os visitantes.
Entretanto, o Taubaté não se abateu e foi para cima. Dois minutos depois, Caio Matheus recebeu na área, girou e mandou uma bomba no bico do travessão, quase empatando a partida.
Depois disso, o jogo ficou um pouco mais truncado e os visitantes conseguiam segurar a pressão taubateana. Sem muita criatividade, o Burrinho não conseguia mais levar tanto perigo.
Mas, aos 37min, em chute até despretensioso de fora da área, Arthur mandou de fora da área e o goleiro Marcos Daniel aceitou: 1 a 1.
Contudo, quando o Burrinho era melhor em campo, o Águia de Marabá desempatou aos 47min. E, de novo, com Kukri, em cobrança de falta, desta vez pela esquerda, quase sem ângulo, no prolongamento da grande área: 2 a 1.
No segundo tempo, o Taubaté voltou mais ofensivo e com mais posse de bola. No entanto, seguia com dificuldades de entrar na área adversária e, assim, não criava chances claras.
Aos 13min, Gabriel Ratão chegou a marcar um golaço, mandando no ângulo, em ataque pela esquerda. Mas, ele estava impedido e o gol taubateano não valeu.
Depois, o time paraense se fechou ainda mais e começou a quebrar o ritmo do jogo. Assim, o Taubaté passou a encontrar ainda mais dificuldades.
Aos 29min, em contra-ataque pela esquerda, a bola sobrou para Ryan Dias, que pegou livre, na marca do pênalti, mas mandou para cima, na primeira chance do Águia de Marabá na segunda etapa.
Então, o Taubaté respondeu dois minutos depois, com Caio Matheus. O meia pegou na entrada da área, clareou, mas na hora de caprichar na finalização, mandou por cima.
Depois, aos 38min, o Burrinho quase empatou, quando veio um chute de longe e Marcos Daniel, no susto, espalmou para escanteio.
Aos 45min, Daniel Tanque mandou uma bomba de longe, a bola bateu na rede do lado de fora e até enganou alguns torcedores. Deu impressão de gol, mas não entrou. E placar acabou mesmo inalterado.
Grupo 22
4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA
4 de janeiro 11h Botafogo 1x0 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 19h15 Taubaté 1x2 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) x Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté x Botafogo