O ano de 2026 começa com uma notícia positiva para os consumidores de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu a bandeira tarifária verde para o mês de janeiro, o que afasta qualquer cobrança adicional nas contas de luz. Depois de um período marcado por encargos extras, a sinalização representa um alívio importante para famílias e empresas.

Nos últimos meses de 2025, os consumidores conviveram com custos adicionais relevantes. Em novembro, a bandeira vermelha patamar 1 acrescentou R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em dezembro, houve uma redução com a adoção da bandeira amarela, mas ainda assim o acréscimo foi de R$ 1,88 por 100 kWh. Com a bandeira verde, esse valor deixa de ser cobrado, refletindo uma melhora nas condições de geração de energia no país.