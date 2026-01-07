07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

QUE FOFURA!

VÍDEO: Criança viraliza após ansiedade para comer o bolo

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Criança viraliza após ansiedade para comer o bolo
Criança viraliza após ansiedade para comer o bolo

Ele nem mesmo esperou terminar a oração! Carla, do Rio de Janeiro (RJ), publicou um vídeo em suas redes sociais, e os internautas amaram! Na cena, a família de Carla, que estava comemorando um aniversário, aguardava a oração para dar prosseguimento a festa.

No entanto, seu filho Arthur nem mesmo aguardou e durante a oração, começou a comer o bolo! “Ele tentando limpar a mão antes da oração acabar”, comentou uma espectadora em meio às risadas.

