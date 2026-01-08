A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de entorpecentes durante patrulhamento realizado nesta quarta-feira (7). A ação resultou na apreensão de drogas e materiais usados para o preparo e a comercialização dos produtos ilícitos.
A ocorrência foi registrada na Avenida Josias Ramos Nogueira, em Ubatuba. Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior abordaram o indivíduo após ele demonstrar comportamento suspeito enquanto carregava uma bolsa de viagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado. No entanto, ao vistoriarem a bolsa, os agentes localizaram entorpecentes e diversos objetos utilizados para o fracionamento e a preparação das drogas.
Diante do material apreendido, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.
O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.